Repubblica – Fattore Arnautovic: con una punta vera è tutto un altro gioco

La prima uscita del centravanti ha offerto nuove soluzioni tattiche in avanti. Preoccupa invece la difesa

'Buona la prima, Marko. L’esordio di Arnautovic all’ombra del parco divertimenti di Lignano Sabbiadoro è stato un giro di giostra in crescendo', apre così l'edizione odierna di Repubblica, descrivendo il debutto stagionale in maglia rossoblù dell'austriaco domenica sera contro il Pordenone .

E' mancato solo il gol, ma per il resto si è già intravisto come potrebbe cambiare il gioco del Bologna con l'innesto del centravanti. Qualità, potenza e carattere: sono questi i fattori che secondo il quotidiano ha portato l'austriaco, nonostante i soli 45 minuti giocati. Presto ancora per giudicare, ma lo spirito con cui si è presentato Arnautovic è sicuramente quello giusto. La squadra, nei primi minuti, ha fatto fatica a trovare un accentratore di gioco e punto di riferimento fisso come l'attaccante, abituata com'era a lavorare con una punta mobile come Palacio. Nel secondo tempo invece, con l'ex Shangai in panchina, i rossoblù hanno cercato maggiormente gli esterni. Se l'attacco promette bene, è la difesa a destare maggiore preoccupazioni: nelle ultime uscite la coppia Bonifazi-Soumaoro ha convinto poco, e i gol incassati sono stati troppi. Servono aggiustamenti da parte di Mihajlovic, aspettando il mercato.