Repubblica – Ecco a voi l’attacco: c’è Arnautovic, rientra Soriano

Domani contro il Pordendone Mihajlovic vuole iniziare a provare l'attacco titolare

L'amichevole contro i friulani dovrebbe infatti vedere l'esordio di Marko Arnautovic in rossoblù, dopo la lunga attesa della trattativa e la condizione non ancora ottimale del giocatore che gli ha fatto saltare la sfida contro il Liverpool. Secondo l'edizione odierna di Repubblica, domani sera sarà anche l'occasione per vederlo all'opera in un attacco quasi al completo: tornerà infatti Roberto Soriano, mentre anche Musa Barrow è sulla via del recupero. A Mihajlovic ora il compito di inserire l'attaccante austriaco nei nuovi schemi, in prove d'intesa utili per rodare la fase offensiva in vista dei primi impegni ufficiali (Coppa Italia ed esordio in campionato). Infine, spiragli incoraggianti per quanto riguarda le condizioni di Mitchell Dijks: non rimarrà fuori più di tre settimane per l'infortunio al dito del piede.