Repubblica – E’ un Bologna da rimonta: a Crotone ha messo la quinta

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è abituato alle rimonte. Forse anche per questo non è apparso così impossibile per il tecnico serbo ribaltare lo 0-2 iniziale di Crotone.

Era già successo altre 4 volte in stagione: alla sesta giornata è il Cagliari a farne le spese, con i rossoblù che recuperano lo svantaggio per 1-2 e vincono la partita 3-2. Passano due giornate e anche la Sampdoria è rimontata, questa volta in trasferta: al gol blucerchiato iniziale, i rossoblù ribaltano il risultato, grazie a un autogol di Regini e alla rete di Orsolini. Per la terza rimonta bisogna andare alla dodicesima giornata, quando il Bologna sotto 2-0 strappa un punto allo Spezia, arrivando a un soffio anche dalla vittoria con il rigore sbagliato da Barrow. Dopo altre due giornate c’è l’Atalanta in casa: ancora sotto 2-0, ancora una rimonta, questa volta figlia più dell’episodio(il gol di Paz) che del gioco. A Crotone, invece, è stato proprio il gioco espresso nella ripresa a far riprendere la gara ai rossoblù. E questa volta il risultato è pieno: vittoria finale, la terza in rimonta e la seconda in trasferta. Una rivoluzione di uomini, ma soprattutto di mentalità.

Fonte-Repubblica