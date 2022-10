Repubblica – Due sconfitte per Motta, ma c’è chi fece peggio

Risultati così scarni per un allenatore neo subentrato non si vedono spesso. La famosa scossa di solito porta un surplus di punti dovuti al nuovo tecnico di turno, non è stato così per Thiago Motta al Bologna considerando che la vittoria con la Fiorentina porta la firma di Vigiani e Magnani .

Per il neo tecnico rossoblù, ex Spezia, due sconfitte nelle prime due partite: un bottino non peggiore di altri. Si ricorderà per esempio l'annata 2014 quando Malesani subentrò al Sassuolo con 5 sconfitte fila, alla fine venne richiamato Di Francesco per la salvezza con il Bologna retrocesso in B con Ballardini. De Zerbi ha cominiciato peggio al Benevento, squadra nettamente inferiore al Bologna, con cinque sconfitte in fila e otto delle prime nove, ma poi raccolse consensi pur retrocedendo. Male anche Corini a Palermo nel 2019 con due perse iniziale e una avventura durata appena sette giornate.