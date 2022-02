Repubblica – Due giocatori positivi ma la Virtus va in campo

Stasera la sfida di Eurocup contro Buducnost

I montenegrini sono terzi nel girone (7 vinte e 4 perse) mentre la Segafredo è quarta (6 vinte e 4 perse). Coach Scariolo stasera potrà contare solo su nove uomini: infatti agli indisponibili Udoh, Abass, Hervey e Teodosic si sono aggiunti anche due giocatori positivi al Covid, dei quali la società non ha però comunicato i nomi. Si vocifera che i due contagiati siano un italiano e uno straniero. Per la Virtus sarà fondamentale vincere per superare proprio i montenegrini in classifica. Volendo si può guardare anche alla differenza canestri visto che all’andata il Buducnost ha vinto di 4, quindi alla Segafredo basterà vincere di 5 per ribaltare anche questa situazione.