Mercato – Denswil torna in Belgio

Lunedì inizierà il calciomercato invernale e il Bologna è fermo alla ricerca delle stesse due pedine della sessione estiva: un centravanti e un difensore centrale.

I nomi sul taccuino del ds Bigon sono molti e, viste le parole del presidente Saputo sul fatto che non verrà stanziato budget extra per gli acquisti, i rossoblù dovranno per forza cedere qualche pedina. La prima sarà Stefano Denswil, con l’olandese che tornerà a Bruges con la formula del prestito secco, anche se il Bologna auspica di riuscire a inserire un diritto di riscatto. Il centrale ex Ajax infatti, negli ultimi mesi è scivolato in fondo alle gerarchie di Mihajlovic, e spera di rianimarsi alla corte della sua ex squadra.

Fonte – Cor Bo