Repubblica – De Leo, una vita da vice senza patentino Uefa Pro

Emilio De Leo non ha ancora i requisiti per allenare un club, necessita infatti di un patentino Uefa Pro

Uno dei fidatissimi di Sinisa, che cominciò il suo percorso da sempre nel suo staff. Per fortuna tra i due vi è un rapporto senza pieghe, che consente a entrambi di lavorare con la massima tranquillità. Per fortuna Sinisa dovrebbe tornare in panchina domenica, dopo le dimissioni di ieri. C'è uno scoglio però, parecchio limitante, nella carriera di Emilio De Leo; il tecnico di Cava de' Tirreni sarebbe anche pronto per il grande salto e per guidare una squadra in autonomia, ma per allenare in Serie A bisogna essere in possesso del patentino Uefa Pro, De Leo invece possiede il patentino Uefa A, che consente di fare il vice in A e B e di allenare squadre al massimo fino alla Serie C. La burocrazia italiana è spesso molto molto invalidante e poco meritocratica. E' tutta una questione di punteggi: De Leo ha pochi punti, non avendo mai fatto il calciatore a grandi livelli, e non avendo neanche mai allenato, quando s'iscrisse al bando con solo 25 posti non fu ammesso, adesso per il prossimo bando di luglio, il Bologna potrebbe suggerirlo al presidente Gravina che potrebbe invitarlo, nella speranza che la Figc conceda qualche deroga e che anche De Leo possa farsi vedere a Coverciano.