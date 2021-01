Daino: “Ibra è il leader che manca a Sinisa ma acquisti ora anche no”

L’ex rossoblù Daniele Daino, che in passato ha giocato anche nel Milan, prossimo avversario del Bologna, è stato intervistato da Repubblica in vista del match di sabato.

“Non è questo il tema, bensì come si ferma il Milan – ha affermato – Nel calcio di oggi l’uno-contro-uno non lo sa fare nessuno. Penso che con il Milan sia importante stare dietro la linea della palla, non dare mai profondità e inserirsi negli spazi. Loro soffrono molto le squadre compatte, con le linee vicine. Una volta conquistata palla servirà attaccare subito”.