Repubblica – Da Verona è il campionato delle occasioni sprecate

Bel gioco, coraggio e complimenti da una parte, errori più o meno banali, proteste e nessun punto dall’altro. Sono queste le due facce del Bologna di quest’anno. L’ingenuità è una delle caratteristiche che meglio descrive il Bologna di oggi. Gli episodi sfortunati continuano ad accumularsi, l’ultimo quello di Orsolini su Lautaro. Gli elogi per i rossoblu si sprecano, ma i punti continuano a volare via, punti meritati ma sfuggiti all’ultimo. Questo fa inevitabilmente rimandare il salto di qualità a livello di classifica da parte dei rossoblu.

Già a Verona il Bologna mostrò questo suo lato, quando in superiorità numerica per tutta la gara non riuscì a vincere l’incontro. Una situazione che si è ripetuta a più riprese. Prima contro le due romane, dopo contro Cagliari e Juventus e ora con l’Inter. Il sentimento che si sta creando attorno a questa squadra è una perenne sensazione di beffa. Comincia a diventare spontaneo chiedersi se una gestione più sporca della gara possa diventare più utile ai fini del risultato, a discapito della bella spavalderia messa in campo dal Bologna odierno.