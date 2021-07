Repubblica – Da Biavati a Sinisa, novant’anni tinti di rossoblù

L’incontro fra Mihajlovic e un tifoso del Bologna di Riva del Garda: " Grazie dei regali..."

Classe '28, Remo è un signore nato a Riva del Garda che ieri pomeriggio è salito in ritiro per incontrare il tecnico rossoblù. E' arrivato a Pinzolo con la figlia Giovanna, il nipote Andrea e la sorella Silvana. Nella giornata è arrivata anche una brutta notizia riguardante Tomiyasu: il giapponese si è infortunato alla caviglia alle Olimpiadi e non è sceso in campo con il Sudafrica. Infine, Skorupski è tornato a Bologna per un controllo all'Isokinetic.