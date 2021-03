Repubblica – Crotone o Bologna? Il Falcinelli da favola è a Belgrado

Nella sfida di sabato tra Crotone e Bologna mancherà Diego Falcinelli, giocatore che nelle ultime sfide è sempre stato l’ex di turno. Da questa stagione, infatti, l’attaccante è alla Stella Rossa, e sembra aver trovato la realtà adatta a lui, grazie a gol e continuità di prestazioni.

Crotone e Bologna rappresentano due tappe importanti per Falcinelli, segnando il punto più alto e quello più basso della sua carriera. Da una parte l’esperienza in Calabria, che con i suoi 13 gol segnati(record per lui in A), ha trascinato gli squali ad una salvezza insperata. Dall’altra Bologna, con 0 reti siglate in 16 presenze e tanta delusione per le occasioni non sfruttate. Valutato 10 milioni a bilancio, è stato titolare con Inzaghi, ma non ha quasi più visto il campo con l’arrivo di Sinisa Mihajlovic. Lo stesso Mihajlovic che ha fatto una telefonata all’amico Stankovic, tecnico della Stella Rossa, per consigliarli il suo acquisto. “Prendilo, può farti comodo”. Risultato? Primo posto in classifica e 7 gol in 12 presenze, segnando pure in Europa League. L’assente di giornata sabato allo Scida sarà lui, rinato però a Belgrado e con il futuro quasi scritto: se i colloqui tra la Stella Rossa e il Bologna andranno a buon fine, a giugno Falcinelli sarà acquistato definitivamente dal club serbo.

Fonte-Repubblica