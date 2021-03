Repubblica – Contro l’Inter Da Costa o Ravaglia

Il ballottaggio a seguito della notizia della positività al Covid di Lukasz Skorupski

Il giocatore dovrà stare adesso in quarantena in patria e salterà di certo la gara contro l’Inter, sabato sera al Dall’Ara. Il portiere polacco è il terzo contagiato della stagione rossoblù, dopo Hickey e Ravaglia, ora in ballottaggio con Da Costa per un ruolo da titolare contro i nerazzurri. Mihajlovic lo fece già esordire quasi un girone fa contro la Roma, nel giorno di un infausto 1-5, senza sue particolari responsabilità, ma poi diede forfait anche lui sia per un infortunio che per l'infezione e così toccò al brasiliano, con esiti alterni.