Repubblica – Contro la Ternana tornano i tifosi: Arnautovic ci sarà

Già oltre in 1500 per la Ternana: tanta attesa per il nuovo centravanti

Redazione TuttoBolognaWeb

Il calcio riapre le porte ai suoi tifosi: nonostante sia solo agosto, la voglia dei tifosi di tornare al Dall'Ara è già tantissima e nelle prime ore di prevendita sono già oltre 1500 i biglietti staccati per la partita con la Ternana.

Ed è un dato che rende felice la società, visto il periodo e la collocazione della partita (il lunedì dopo Ferragosto ad orario pomeridiano). Da domani la vendita potrà accrescersi ulteriormente, con i biglietti che saranno disponibili per tutti e non più solo ai vecchi abbonati. Riparte da qui il calcio con spettatori al Dall'Ara, in attesa della prima di campionato con la Salernitana (in programma il 22 agosto). Le prevendite, scrive Repubblica, avranno modalità analoghe al match di Coppa Italia, con 15mila posti disponibili e priorità agli abbonati di due anni fa. C'è tanta curiosità poi nel vedere il nuovo centravanti rossoblù, quel Marko Arnautovic tanto atteso ma che lunedì sarà in campo a guidare l'attacco del Bologna.

Fonte-Repubblica