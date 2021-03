Repubblica – Soriano come Baggio: la classe dell’ex per Mihajlovic

In un Bologna della linea giovani, il migliore è sicuramente Roberto Soriano, neo trentenne.

Gli otto gol sinora messi a segno pareggiano il record toccato nel 2016 con la maglia della Sampdoria, e non solo. Il centro statistiche Opta riporta che l’italo tedesco è il primo trequartista rossoblù ad aver segnato almeno otto volte nelle prime 26 giornate dai tempi di Roberto Baggio. Alle marcature, Soriano ha aggiunto anche sei assist e il 100% di presenze, saltando appena 31 minuti. Il suo ruolo attuale, per come gliel’ha disegnato Mihajlovic, ha pochi paragoni diretti nel compito di raccordo a tutto campo tra fase difensiva e offensiva. Intanto Mancini nei prossimi giorni dovrà decidere se chiamarlo per le qualificazioni mondiali di fine mese, chance importante per entrare nel gruppo che giocherà gli Europei. La concorrenza è enorme, ma il numero 21 sta facendo tutto il possibile per meritarsi un posto. Ora che ha riconquistato la maglia azzurra non la vuole più perdere.

Fonte-Repubblica