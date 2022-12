Repubblica – Chantal e Sinisa: “Mi raccontava i gol che non potevo vedere”

"E io ancora mi commuovo quando ci penso, soprattutto in queste ore, in questi giorni, è da venerdì scorso che sono scossa, ero lì che stavo mangiando una macedonia e mi sono cominciati ad arrivare dei messaggi. All'inizio non avevo capito poi ho sentito la notizia. E' stato un dispiacere enorme, m’è tanto dispiaciuto anche non poter andare al funerale, ho visto che c’era tanta gente, è il minimo, anche se aveva quell’aria da duro, era una persona dolcissima. Per me fece tanto".