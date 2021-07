Repubblica – Cambia tutto tranne Sinisa, il suo calcio e le sue idee

Molte squadre hanno cambiato allenatori e moduli, il Bologna è tra le poche eccezioni

In un'estate di mercato in cui tante cose possono cambiare, l'unica certezza a Casteldebole è Sinisa Mihajlovic e la sua idea di gioco, basata sul 4-2-3-1. Anche in Serie A, il Bologna è tra le poche eccezioni in questa stagione, riconfermando sia l'assetto che l'allenatore.

Difficile che si cambi uno schema già ben assimilato dalla squadra in questi quattro anni sotto la guida del tecnico serbo. Il Bologna-bis di Sinisa si è basato interamente su questo modulo, con sporadiche variazioni sul tema. "Non cambio la squadra per adattarla a un signolo, è lui che deve lavorare per imparare un altro modo di giocare", diceva Mihajlovic a proposito di Dominguez. E sarà dunque difficile che il mister rossoblù cambi assetto per Bonifazi, abituato in carriera a giocare in una difesa a tre. La probabile partenza di Tomiyasu, poi, porterebbe a una perdita anche sul piano tattico, nel ruolo di jolly. Per questo il Bologna ha sondato profili duttili come Theate e Bereszynski.