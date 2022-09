Repubblica – Calcio, scuola, teatro Castel Maggiore e il nido di Raspadori

La casa è Castelmaggiore, per la precisione il Progresso nel quale ha militato da ragazzino. E oggi Raspadori è a quota 5 gol in 15 partite con la nazionale, due decisivi nelle ultime partite contro Inghilterra e Ungheria. Fondamentale anche la famiglia. Quando Jack aveva 10 anni ci furono colloqui con Inter e Roma, ma alla fine scelsero Sassuolo per poter farlo crescere in un ambiente ideale. 'La mamma Roberta lavora in uno studio di commercialisti e al Progresso è di casa, dà una mano in segreteria per il torneo Tassi, cura i centri estivi, ed è attualmente presidente della Compagnia teatrale "Oltre le quinte" scrive Repubblica.