Repubblica – Cagliari dopo Ferrara: Semplici, la salvezza senza mai parlarne

Il primo duello tra Semplici e il Bologna si concluse male per l’allenatore toscano: sconfitta 2-1 al Dall’Ara contro i rossoblù di Donadoni.

Domani, il Bfc tornerà sul cammino del classe ’67 che, fermo dopo l’esonero a Ferrara, è tornato domenica sulla panchina di un Cagliari che non vinceva da 16 partite, portando a casa un 2-0 contro il Crotone. Scaramantico e non facile a cedere a entusiasmi, Semplici si troverà domani ad affrontare un test complicato contro un Bologna che le ha appena suonate alla Lazio, e cerca di confermare quanto di buono visto sabato contro i biancocelesti. La prima settimana, l’ex tecnico della Spal l’ha passata a lavorare più sul piano mentale che tattico, anche se a Crotone si sono viste le sue idee: 3-5-2 con sviluppo sulle fasce, e distanziamento tra Nainggolan mezzala e Nandez a tutta fascia a destra. Visto il passato da allenatore spallino, quello di domani sarà una specie di derby, non solo per i colori societari: un derby che potrebbe valere un’intera stagione.

Fonte-Repubblica