Repubblica – Bucci: “Thiago sta facendo molto bene. Di Vaio? Ha un ottimo futuro da ds”

Luca Bucci , ex preparatore dei portieri del Bologna , ha rilasciato un'intervista per Repubblica. L'ex portiere azzurro ha cominciato la sua nuova avventura al Montreal come coordinatore dell'area portieri dalla prima squadra alle giovanili.

"La MLS comincia il 25 febbraio, andremo in ritiro a Miami per prepararci al meglio. Con lo staff mi trovo bene, siamo un gruppo multiculturale: parliamo in francese e in inglese. Saputo? Ho un buon rapporto con il presidente. Lui è una persona che ha tanti impegni perciò sceglie persone di cui si fida e le lascia lavorare; persone che abbiano competenze specifiche su un determinato argomento. Ha grande passione per i suoi due club".