Repubblica – Bologna stella di Europa in memoria di Weisz

Bologna presente nella lotta all'antisemitismo

'Gloriosi anni Trenta, per il Bologna che seppe guadagnarsi il tetto d’Europa prima che si parlasse di Champions League; ma anche vergognosi, come dimostrò la cacciata di Árpád Weisz, licenziato alla fine dell’ottobre 1938 per effetto delle leggi razziali', scrive Luca Baccolini su Repubblica.