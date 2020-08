Repubblica – Bologna, partenza falsata

Sinisa Mihajlovic non parteciperà al ritiro del Bologna neanche quest’anno.

Il tecnico rossoblù, che aveva saltato lo scorso ritiro a causa della leucemia, quest’anno sarà invece a casa per via della positività al coronavirus. Fatale per lui la vacanza in Sardegna assieme alla sua famiglia, che ora lo vedrà costretto a rimanere in quarantena per due settimane. Niente ritiro a Pinzolo per lui, mentre Tanjga e De Leo riprenderanno le redini della squadra, come avvenuto qualche mese fa. Sinisa seguirà gli allenamenti e si terrà in contatto con il gruppo tramite video-chiamata. Lo riporta La Repubblica.