Repubblica – Bologna, nel campionato dei social bisogna rimontare

Il Bologna deve migliorare sul lato social.

Oggi avere un profilo Instagram con tanti seguaci aiuta anche le trattative con gli sponsor e può portare nuovi introiti. Il Bfc conta “solo” 150mila followers, meno della metà di quelli che ha il Parma e inferiori anche a quelli del Sassuolo. Va meglio su Facebook, dove i rossoblù hanno saputo consolidare il loro pubblico Over 30. Ora serve lavorare sui giovani, che rappresentano una grande fetta dell’utenza di Instagram e che, sempre più spesso, seguono i club più per qualche calciatore in particolare che milita nella rosa che per la squadra in sé. Esempio lampante è la Juventus: dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo l’account è letteralmente esploso e oggi conta 41 milioni di followers. Lo riporta La Repubblica.