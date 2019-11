Repubblica – Bologna, com’è dura crescere

L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sulla difficoltà del Bologna nella crescita.

Il club è arrivato al quinto anno in A targato Saputo e gli inizi di stagione sono sempre stati difficoltosi. Il titolo odierno è ‘Niente panico, è il solito film. Bologna, com’è dura crescere’. Il riferimento è al punteggio ottenuto dalla squadra nei primi cinque anni dopo 12 partite. Non si è mai arrivati a 14 punti dopo 12 giornate negli ultimi cinque anni. Il Bologna, quasi sempre, ha dovuto rincorrere, lo ha fatto in autunno con Donadoni che sostituì Rossi, lo ha fatto in inverno con Mihajlovic al posto di Inzaghi l’anno scorso.