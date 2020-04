Repubblica – Bologna, al via i primi tagli, da Palacio ai più giovani

Anche il calcio deve adeguarsi all’emergenza, e il Bologna non fa eccezione. Ecco perché a Casteldebole si è preso atto delle linee guide della Lega per il taglio degli stipendi e si è adesso pronti a lavorare sul taglio effettivo delle mensilità. Probabilmente i primi ad andare a colloquio saranno i senatori rossoblu, con Poli in cima alla lista. La scelta dei colloqui individuali è stata fatta per tenere conto di tutte le differenze tra i singoli contratti, che siano di stipendio o di durata del contratto. In totale il Bologna pianifica di risparmiare tra i 7 e i 15 milioni.

Gli accordi saranno negoziati anche con gli agenti dei giocatori. Attualmente il Bologna spende attualmente 41 milioni lordi annui per lo stipendio dei propri tesserati. Per Medel, Sansone e Soriano, il cui stipendio si aggira sul milione e mezzo annuo, si pianifica un risparmio tra i 250.000 euro e il mezzo milione. Il milione di Palacio, Santander, Orsolini, e Poli subirebbe un colpo di scure tra i 166 mila euro e i 333 mila. Una perdita di introiti simili subirebbero anche Skorupski, Danilo, Denswil, Dijks, Skov Olsen, Mbaye e Tomiyasu. Nella fascia più bassa invece ci sono Bani, Svanberg e Da Costa che rinuncerebbero a una cifra tra i 70 mila e i 140 mila euro. Nessun taglio invece per i ragazzi per la Primavera. Si ricorda che le linee della Lega sono solo una base di riferimento, nulla vieterebbe di risparmiare anche qualcosa di extra se i giocatori in questione fossero ovviamente d’accordo.