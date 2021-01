Repubblica – Bentornato Soumaoro, un gigante per Mihajlovic

Soumaoro i tifosi del Bologna se lo ricordano bene.

Fu lui, infatti, a comparire nel tabellino dei marcatori di un Bologna-Genoa 0-3 di un anno fa. Una stagione conclusa poi con sole 8 presenze con la maglia del grifone, prima di tornare al Lille. In Francia ha sempre giocato da centrale, ma all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino: è dotato di un fisico possente, con il gioco aereo come arma migliore e forza fisica nei contrasti sul breve. La sua predisposizione poi all’impostazione coi piedi, da dietro, lo adatta alle idee tattiche di Mihajlovic. In questa stagione è finito prima in panchina, e poi nella lista indisponibili. Ora, il 28enne francese ha una nuova opportunità, alla ricerca di una continuità di gioco e rendimento che finora è mancata.

Fonte-Repubblica