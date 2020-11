Repubblica – Basta il solito Soriano per battere il Crotone

Non ci fosse stato l’inciampo contro lo Spezia in Coppa Italia, il Bologna potrebbe sia registrare che festeggiare i sei punti conquistati nelle ultime due partite di campionato. Risultati che hanno portato i rossoblù al decimo posto in classifica.

Prima di scendere in campo, non era contento l’allenatore, non erano contenti i dirigenti e ovviamente non potevano esserlo i tifosi. Uno stato d’animo inizialmente sfruttato da un Crotone che, pur giocando meglio, è andato al riposo sotto di un gol, segnato nel recupero da un tap in aereo di Soriano sull’unica bella invenzione di Barrow. Una volta in svantaggio, però, la squadra di Stroppa non ha saputo reagire. Bravo il Bologna ad approfittarne, che ha saputo gestire la ripresa senza rischiare praticamente mai. Sabato sera c’è l’Inter a San Siro, una squadra che si può provare a mettere in difficoltà se gli interpreti offensivi, tutti quanti, troveranno la miglior condizione fisica e mentale. Non certamente quella mostrata ieri pomeriggio.

Fonte-Repubblica