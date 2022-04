Repubblica – Barrow e Mbaye, comincia il mese del Ramadan

Comincia il Ramadan, Barrow e Mbaye a digiuno per un mese

Barrow è già stato titolare a Milano e anche con un ottima prestazione in campo, mentre Mbaye è subentrato soltanto nel finale di gara. Fino a lunedì 2 Maggio entrambi i giocatori dovranno sottoporsi ad un digiuno completo, non potranno mangiare né bere fino al tramonto, anche se ci saranno partite subito dopo, come lunedì contro la Sampdoria, alle 20,45; certamente per quell'orario si riesce a fare un piccolo spuntino generalmente con un dattero, facilmente digeribile e che fornisce velocemente zuccheri per tornare in forza, come spiega Yassine Lafram, coordinatore della comunità islamica a Bologna, chiarendo anche come nei paesi islamici i campionati non si fermino per il digiuno, perché nel giro di pochi giorni lo stomaco si abitua alla nuova dieta e non risente troppo fisicamente del digiuno. Ora bisognerà vedere se Barrow e Mbaye sapranno sfruttare questo periodo ed essere più "leggeri" in campo, o se pagheranno lo scotto di questo digiuno con un calo di forma fisica in campo.