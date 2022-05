Repubblica – Barrow ancora a secco, Musa non si è mai ritrovato

Il digiuno di Musa Barrow non ha ancora avuto fine, a due partite dalla fine il gambiano è ancora alla ricerca di un gol che manca da 161 giorni

Continua l'astinenza dal gol di Musa Barrow: il gambiano non è mai andato a segno nella seconda parte di stagione dopo una prima parte in cui sembrava aver trovato la propria stagione di consacrazione.

L'ultimo gol è arrivato a inizio dicembre per l'investimento più oneroso dell'era Saputo, pagato 19 milioni più bonus dall'Atalanta, ma è andato in calando dal suo arrivo a Bologna: dopo i 9 gol in metà stagione al suo primo anno, i 9 totali dello scorso anno, quest'anno è fermo a quota 5, nonostante restino due partite, ma che difficilmente potranno cambiare il volto della sua stagione. L'attaccante gambiano ha grandi doti tecniche, ma spesso pecca in forza mentale, dimostrando una fragilità caratteriale che gli impedisce di mostrare tutte le sue qualità, sottolineate anche da celebri ex rossoblù. Al netto della Coppa d'Africa nessun infortunio gli ha impedito di esprimersi al meglio, e non è mancata neanche la fiducia da parte di Sinisa Mihajlovic. Il talento resta, ma è ora che Barrow mostri tutte le sue possibilità.