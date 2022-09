Repubblica – Arnautovic può recuperare, ipotesi difesa a 4

Il neo allenatore rossoblù ha già provato ieri la difesa a quattro, resta da capire se sarà stata una prova in vista del futuro a medio termine o già qualcosa che verrà visto sabato con l'Empoli. La difesa a quattro dovrebbe portare o a un 4-3-3 con Orso e Barrow esterni, oppure a un 4-2-3-1 con il jolly Soriano più vicino ad Arnautovic. Il capitano, tra l'altro, viene da un inizio di stagione difficile con ben tre panchine, ma con Motta può ritrovare la sua centralità. Davanti il punto fisso è Arnautovic, reduce da un fastidio muscolare, può recuperare per sabato ma senza rischiare, e allo studio c'è un attacco con gli esterni, titolari Barrow e Orsolini, riserve Vignato e Sansone, con Zirkzee vice Arna. Da verificare le scelte in mediana, l'anno scorso Kiwior venne alzato dalla difesa al centrocampo, percorso che potrebbe fare anche Gary Medel.