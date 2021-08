Repubblica – Arnautovic gioca, Santander segna: il Bologna gira

Segnali positivi dall'austriaco, anche se il gol è rimandato

Contro i friulani è stata anche la prima di Arnautovic: lontano da dirette tv, il centravanti esordisce solo per i tifosi presenti allo stadio (circa sessanta i rossoblù). La sua partita è un crescendo, come sottolinea Repubblica, nel solo primo tempo disputato: unico tiro in porta ma di pregevole fattura, arrivato dopo uno scambio con Soriano, con la palla che scheggia prima la traversa e poi il palo. In avvio è poco cercato dai compagni, non abituati ad avere un riferimento davanti, ma poi Arnautovic cresce e la squadra lo trova di più nei meccanismi offensivi di Mihajlovic che stanno prendendo forma. Alla mezz'ora anche accenni di scintille, con l'arbitro per un fallo fischiato e poi tanta grinta e agonismo. All'intervallo è sostituito da Santander, che si toglie la soddisfazione di segnare il gol del momentaneo 4-1.