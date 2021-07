Repubblica – Arnautovic a breve, intanto Raimondo salva il Bologna

Gambe imballate contro la Feralpi: al Bologna serve l'austriaco, che è in atteso in settimana

Ma il Bologna, ieri contro la Feralpisalò, ha concluso il primo tempo sullo 0-0, salvato solo a fine ripresa da un rigore di Raimondo. A centrocampo mancano ancora due titolari come Svanberg e Dominguez (oltre a Vignato, ieri a riposo per un affatticamento), mentre in attacco Barrow e, probabilmente, Arnautovic: l'austriaco è atteso a giorni a Bologna, con la trattativa che pare essersi finalmente sbloccata. Mihajlovic ieri ha schierato tutti i titolari fino al 62', soprattutto per mettere benzina sulle gambe in vista del test più probante e prestigioso di venerdì contro il Borussia Dortmund, poi spazio ai giovanissimi: alla fine il tabellino recita una vittoria su misura ottenuta grazie a un rigore, ma è ancora presto per i giudizi.