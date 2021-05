Repubblica – Amey, il debuttante che sa difendersi anche al liceo

Il laterale rossoblù è diventato l'’esordiente più giovane di sempre in Serie A

E' nato nel 2005 a Bassano del Grappa, e quando non fa il difensore infrangi record, è uno studente del liceo sportivo Manzoni: "Per noi Wisdom è un esempio di come si possa riuscire a conciliare lo studio con la scuola", dice Giovanna Degli Esposti, preside del liceo che ha una convenzione col Bfc. "Per quelli di loro che hanno un alto livello agonistico, come Amey, c’è un piano formativo personalizzato, ma le materie sono le stesse, siamo un liceo scientifico, semplicemente qualche assenza in più per motivi sportivi è ovviamente consentita. Non ho dubbi, è un ragazzo serio e umile", garantisce la professoressa.