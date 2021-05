Repubblica – Amey e gli altri, voglia di record

Ecco i giovani rossoblù che potrebbero esordire in queste ultime gare

Largo ai giovani, per ammissione dello stesso Sinisa Mihajlovic . Forse già da oggi, magari a partita in corso, sicuramente da qui alla fine. Una volta che sarà raggiunta la salvezza matematica, il Bologna avrà anche l'obiettivo di far debuttare alcuni giovanissimi, che si sono messi in mostra durante gli allenamenti con la prima squadra in queste settimane.

Si tratta di Kacper Urbanski, Wisdom Amey e Antonio Raimondo: questi i nomi citati da Sinisa nella conferenza della vigilia. Il primo è un trequartista, arrivato a Casteldebole a gennaio e a 15 anni è diventato il più giovane debuttante del campionato polacco. Ora ne ha 16 e ha già esordito anche in Primavera. Amey, invece, è un classe 2005 che milita negli under 17 rossoblù e potrebbe diventare il più giovane esordiente di tutta la Serie A, oltre che della storia rossoblù. Infrangendo il record di Pellegri: quando il Genoa lo schierò per la prima a dicembre 2016, l'attaccante aveva 15 anni, 9 mesi e 5 giorni Se Amey dovesse giocare a Udine o il 12 proprio contro il Genoa, lo scalzerà. Se gli toccherà invece il Verona il 17 il calcolo si fa più complicato fra mesi, giorni, e anni bisestili. Infine, Raimondo, classe 2004, è una punta nativa di Ravenna, secondo alcuni destinata, con magari un po' di pazienza, ad essere il futuro centravanti della prima squadra. Sinisa non guarda mai la carta d'identità di un giocatore, e ha dimostrato di credere in loro, confermandone le potenzialità e gli ampi margini di miglioramento: una chance la darà a tutti in questo finale di campionato.