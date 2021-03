Alex Ferrari: “Devo tanto a Rossi. Errore con l’Inter? Gastaldello fu vero capitano”

Alex Ferrari, ex calciatore del Bologna e prossimo avversario dei rossoblù domenica, ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Ecco le sue parole:

“Io anche quando con certi tecnici non ho giocato, non ho mai avuto una polemica, e ho sempre cercato di apprendere più che potevo. Delio? Gli devo tantissimo, non dico che è merito suo se sono qui ma certo mi lanciò in A nel 2015 dopo che in B avevo giocato 12 partite. Errore con l’Inter? Sbagliai di netto, stavamo giocando bene e loro erano in 10. Se lo rifaccio oggi un errore così la prendo in modo molto diverso. Allora fu un brutto momento. Ringrazio i compagni che mi diedero una bella mano, più di tutti, un grande capitano, un grande uomo, che s’assunse persino colpe che non aveva”.