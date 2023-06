Repubblica – Abodi: “Conosco bene Saputo e so quanto tenga al restyling del Dall’Ara”

La società rossoblù dovrà lavorare su due fronti: quello del nuovo Dall'Ara e quello dello stadio temporaneo. In questo mese la Bologna Stadio Spa dovrebbe presentare al Comune il piano definitivo per l'impianto che sorgerà al Caab. Si chiamerà Fico Arena e ospiterà le partite del Bologna durante i lavori allo stadio comunale. L'obiettivo è quello di preparare il cantiere per l'inizio dell'anno prossimo, al fine di concludere la struttura entro il 2025. Per quanto riguarda il restyling del Dall'Ara, il tutto dovrebbe essere completato per la fine del 2027, anno del centenario della costruzione.