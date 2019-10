Report Nazionali, oggi in campo Medel e Svanberg

Nuova giornata di partite per i rossoblu impegnati con le rispettive Nazionali. Oggi scenderanno in campo Gary Medel e Mattias Svanberg. Per il capitano del Cile, partita amichevole contro la Colombia, nello stadio José Rico Pérez di Alicante, ore 18, con fuso italiano. Svanberg invece scenderà in campo per le qualificazioni all’Europeo Under21, con la sua Svezia che affronterà l’b. Ci potrebbe essere la possibilità di vedere un terzo rossoblu in campo oggi: Lassi Lappalainen. Convocato dalla Finlandia, potrebbe ritagliarsi un piccolo spazio nell’incontro fondamentale per gli scandinavi contro la Bosnia.

Panchina invece nella giornata di ieri per Ladislav Krejci. Il giocatore rossoblu non è sceso in campo nella vittoria dei cechi contro l’Inghilterra. Tra gli Under 19 invece due sconfitte per i giocatori del Bologna. Gabriele Boloca è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nella partita dell Romania contro la Spagna, vinta dagli iberici per 1-0. Solo 15′ invece per Gianmarco Cangiano, sceso in campo nella disastrosa partita degli Azzurrini contro il Portogallo, vinta dai lusitani per 4-1.