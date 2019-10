Report Nazionali, 90′ per Tomiyasu e Skov Olsen

Due uscite per i rossoblu con le rispettive Nazionali e due vittorie. Nella giornata di ieri infatti Takehiro Tomiyasu e il suo Giappone sono scesi in campo e hanno sconfitto con un secco 6-0 la Mongolia. Il giocatore del Bologna in campo dal primo minuto, è uscito negli ultimi minuti, fermato da un problema fisico. Ha giocato invece tutti i 90 minuti del match Andreas Skov Olsen, in campo con la selezione Under 21 danese. Match che ha visto la Danimarca superare i pari età dell’Irlanda del Nord per 2-1.