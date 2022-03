Repbblica – Con Mihajlovic in Dad 7 punti in 3 gare nel 2019

Mihajlovic in Dad nel 2019

Purtroppo non è una situazione nuova quella che il Bologna sta vivendo con Sinisa Mihajlovic . Il tecnico serbo dovrà di nuovo curarsi dalla malattia, contratta nell'estate 2019 quando con una toccante conferenza stampa Sinisa svelò il problema che lo aveva privato del ritiro a Castelrotto.

Come riporta Repubblica, Mihajlovic, in tre cicli diversi, fece 99 giorni di ospedale, con il periodo più lungo durato 44 giorni e terminato con 'l'evasione' per prendere parte alla trasferta di Verona, col volto trasfigurato dalle cure. Ma la sua comparsa, lo aveva promesso alla squadra, generò una spinta con 7 punti nelle prime tre partite.