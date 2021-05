Regno: “Il Bfc ha qualità. Retrocessione? L’errore di Bianchi dal dischetto fu decisivo”

La gara di questa sera tra Verona e Bologna al Bentegodi, potrà evocare ricordi negativi ai tifosi rossoblù: nel 2014, infatti, i rossoblù pareggiarono in terra scaligera, complice un rigore sbagliato da Bianchi. Da lì in poi, lo spettro della Serie B si fece sempre più concreto. Repubblica ha intervistato chi quegli attimi li ha vissuti in prima persona, Carlo Regno, bolognese doc e vice storico di Davide Ballardini, subentrato a Pioli in quell'anno, che ha ricordato quella stagione maledetta, culminata proprio con la retrocessione: