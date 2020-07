Record di espulsioni dal 2000 ad oggi: Medel ai vertici della classifica

Che sia un lottatore in campo lo avevamo capito, che non si faccia problemi a prendersi dei cartellini anche: Gary Medel non è chiamato il pitbull a caso.

Sky Sport ha stilato una speciale classifica che riguarda i giocatori più espulsi dal 2000 ad oggi e il cileno del Bologna si è preso uno dei primi posti. Il giocatore più espulso degli ultimi vent’anni è il madridista Sergio Ramos con 26 cartellini rossi rimediati, lo segue da vicino Rafa Marquez (ex Barcellona e Verona) con 21, poi Matteo Contini (ex Atalanta e Napoli) e Felipe Melo con 20 rossi, quinto è Fernando Amorebieta (un passato all’Athletic Bilbao) con 19 espulsioni, mentre al sesto posto troviamo proprio Gary Medel che tra Boca Juniors, Siviglia, Inter, Besiktas e Bologna ha rimediato 18 espulsioni.