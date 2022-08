Rebus Soriano: quanto manca il gol

Era il 16 agosto del 2021, infatti, e il capitano rossoblù gonfiò la rete nella sfida di Coppa Italia contro la Ternana (persa tra l'altro 5-4). Un anno esatto senza gol quindi per il centrocampista: una vera sorpresa, soprattutto se si pensa che prima di questo anno a secco in zona gol Soriano era stato protagonista di una stagione da 9 gol e 7 assist che a maggio 2021 gli avevano fatto sfiorare la convocazione nell'Italia di Roberto Mancini. Vedremo se in questa stagione il capitano del Bologna riuscirà a caricarsi la squadra sulle spalle anche a suon di gol.