Reatini (Laziosiamonoi): “Lazio di nuovo agguerrita dopo la Champions”

La vittoria in Champions League ha sicuramente fatto bene alla Lazio che era reduce dalla brutta sconfitta di Genova e un bottino insufficiente di 4 punti in 4 partite di campionato. Di questo, in vista della partita di sabato contro il Bologna, ha parlato Jessica Reatini de Lalaziosiamonoi.

“La Lazio vorrà confermare quanto fatto in Champions riprendendo la marcia in campionato dove ha ottenuto solo quattro punti, poca cosa – ha affermato – Bene i recuperi in difesa come Luiz Felipe che era stato infortunato e in generale mi aspetto una Lazio agguerrita perché la vittoria di ieri ha dato entusiasmo dopo un inizio difficile”.