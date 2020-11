Re Mida Barrow: è il miglior attaccante…

Il ritorno al gol di Musa Barrow ha portato il Bologna al successo e ovviamente gli organi di informazione a sottolineare l’importanza del numero 99 nello scacchiere di Sinisa Mihajlovic.

L’attaccante gambiano da quando è a Bologna ha trovato numeri impressionanti, li sottolinea il Resto del Carlino: 11 gol segnati in 24 partite, 14 punti portati in dote con i suoi gol e 6 vittorie su 9 partite quando ha segnato. Non solo, le statistiche Opta rivelano che tra tutti i calciatori della Serie A nati dopo l’1 gennaio 1996 Barrow è quello che nel 2020 ha segnato di più.