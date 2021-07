Ravaglia: “Non è mai facile lasciare casa propria, ma Frosinone sfida stimolante”

L'arrivederci del portiere al Bologna

Tramite il suo profilo Instagram, Federico Ravaglia ha dato il suo arrivederci al Bologna . Il portiere nativo di Castel Maggiore si trasferirà in prestito secco per un anno al Frosinone in Serie B.

"Non è mai facile lasciare quella che per me è sempre stata casa - le parole di Ravaglia - Questa stagione ho deciso di accettare una nuova sfida stimolante per potermi mettere in gioco, non vedo l'ora di iniziare!"