Ranocchia: “Giocheremo per Pablo e per Ruggeri”

"Andremo in campo per Pablo e per chi non ce l'ha fatta - le parole di Ranocchia a Gazzetta - Quando è successo non potevamo crederci, la notizia ci ha sconvolto poi quando abbiamo saputo che non era in pericolo di vita è stato un sollievo. Quando ci ha scritto nella chat di gruppo che stava bene è stato bellissimo. Contro il Bologna giocheremo per Pablo ma anche per Luis Fernando Ruggieri che ha perso la vita in questa aggressione folle. Il nostro pensiero va a lui che non ce l’ha fatta, ai suoi cari e a tutte le persone coinvolte in quella serata di terrore".