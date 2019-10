Ranieri: “Voterò Mihajlovic per la panchina d’oro”

“Non credo nella gestione del pareggio. La squadra era determinata a vincere. Un episodio su calcio d’angolo ci ha traditi. Non siamo stati in grado di schermare l’uomo libero. Nel primo tempo abbiamo sbagliato alcune giocate e il Bologna ha preso fiducia con i contropiedi. Hanno trovato un gran gol con Palacio perchè non abbiamo scalato bene. Non ci siamo disuniti e abbiamo raggiunto il pareggio, poi un episodio ci ha condannato. Se crediamo in quello che facciamo, ci tireremo fuori. Siamo in un momento in cui tutti ci va storto.”

