“Mi preoccupa giocare bene e non fare punti. Devo però dire che in queste 3 sconfitte posso rimproverare ben poco ai miei ragazzi. Abbiamo fatto degli errori ma ci sta, fa parte del gioco e del momento. Io sono soddisfatto perché anche oggi abbiamo fatto bene, corso e lottato tanto. C’è molto amaro in bocca. Ora con Lecce e Spal ci giochiamo la stagione”.

Scheda 1 di 2