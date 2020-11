Ranieri: “Non siamo stati la solita squadra. Sulla mia espulsione…”

Il Bologna batte per 1-2 la Sampdoria in rimonta. Nel post-partita le parole di Claudio Ranieri a Solo Calcio:

“Ho deciso di cambiare modulo per dare più protezione al centrocampo perché il Bologna è bravo in quel settore di campo. Nella ripresa, però, dovevamo schermare meglio Schouten e sono tornato al solito modulo. Non sono preoccupato perché l’impegno non è mancato. Non siamo stati la solita squadra compatta e che gioca bene, ora tocca a me rimettere le cose a posto”.