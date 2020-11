Ranieri: “Mi aspetto il solito Bologna”

All’antivigilia del match Sampdoria-Bologna il tecnico della blucerchiato, Claudio Ranieri, ha parlato ai canali ufficiali della società per raccontare che avversario si aspetterà domenica. Ecco il suo commento:

“Mi aspetto il solito Bologna. Super aggressivo, super determinato, corto. Subito pronto a giocare in avanti e mettere in funzione quegli attaccanti che nell’uno contro uno sono molto validi. Noi dobbiamo essere bravi a saper fare la nostra partita cercando di creargli dei problemi e cercando di non farcene creare”.