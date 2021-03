Ranieri: “Il pareggio mi sarebbe stato stretto, ma siamo stati ingenui in difesa”

A Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa, sarebbe andato stretto anche il pareggio per come ha giocato la sua squadra. Al Dall’Ara finisce 3-1 per il Bologna e questo il commento dell’allenatore blucerchiato nel post partita:

“Fino al 3-1 eravamo stati noi più pericolosi, quindi anche un pareggio mi sarebbe stato stretto. La squadra ha fatto quella che doveva fare e lo ha fatto bene. Abbiamo lottato con volontà fino alla fine della gara e di questo sono contento, ma siamo stati ingenui in difesa, è un peccato perché non meritavamo la sconfitta”.